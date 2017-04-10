KadÄ±n saha komiserleri bakÄ±n maÃ§ baÅŸÄ± ne kadar Ã¼cret alÄ±yormuÅŸ

TÃ¼rk futbolunun kadÄ±n saha komiserleri Sevgi YalÃ§Ä±n ve Enise BostancÄ± 90 dakikada kazandÄ±klarÄ± Ã¼cret sadece 25 lira. Komiserlerden ilk kez yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dinledik

Türk futbolunun kadÄ±n saha komiserleri Sevgi YalçÄ±n ve Enise BostancÄ± sadece futbol aÅŸkÄ± için maç baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± 25 lirayÄ± görmezden geliyorlar. Arda Turan, Cüneyt ÇakÄ±r, FÄ±rat AydÄ±nus, Erdem BayÄ±k gibi baÅŸarÄ±lÄ± ve ünlü isimleriyle toprak sahalarda görev yapan 62 yaÅŸÄ±ndaki Sevgi YalçÄ±n, Türkiye'nin ilk saha komiseri kadÄ±n. Bu mesleÄŸi tam 25 yÄ±ldÄ±r yapÄ±yor olsa da Adanaspor- Galatasaray maçÄ±nda, sosyal medyaya bomba gibi düÅŸtü.

"TEYZE EVÄ°NE GÄ°T YEMEK YAP"

Hayalinin kaleci olmak olduÄŸunu söyleyen YalçÄ±n, "1989'da Futbol Hakemler DerneÄŸi'nde yönetici asistanlÄ±ÄŸÄ± yapmaya baÅŸladÄ±m. 11 yÄ±l sonra 'Hakem ol' teklifi geldi ancak kÄ±sa ÅŸort giyemeyeceÄŸim için kabul edemedim. Cüneyt ÇakÄ±r'la toprak sahada maça çÄ±ktÄ±m. Arda Turan amatörde oynarken maçÄ±nda görev yaptÄ±m" diyor. Maç sÄ±rasÄ±nda oyuncularÄ± ve yöneticileri kadÄ±n olduklarÄ± için susturabildiklerini belirten YalçÄ±n, "Her zaman iki takÄ±ma ÅŸeker ve çikolata alÄ±rÄ±m. Hakemlere de maç sonrasÄ± yemeleri için zeytinyaÄŸlÄ± dolma ve börek yaparÄ±m. BazÄ± taraftarlar 'Teyze git evine yemeÄŸini yap' kafasÄ±nda, bazÄ±larÄ± ise çok destekliyor" diye konuÅŸuyor.

"ZABITA MEMURU SANIYORLAR'"

Güzellik uzmanÄ± Enise BostancÄ± (58) ise 17 yÄ±l mesleÄŸe nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: "Saha komiserliÄŸi yapan bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Bir gün o arkadaÅŸa maç günü yemesi için çiÄŸköfte yapÄ±p götürmüÅŸtüm. O gün 'Abla seni saha komiseri yapalÄ±m' dedi. 2000 yÄ±lÄ±nda saha komiserliÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±m." Kendisi de saha komiseri olan eÅŸiyle maçlarda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BostancÄ±, "ÇoÄŸu zaman aynÄ± gün görev yapÄ±yoruz. Bazen 5 maça çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oluyor. Maç günü ceket, pantolon ve kravatÄ±mÄ±zÄ± takÄ±yoruz. Maç sonrasÄ±nda toplu taÅŸÄ±maya bindiÄŸimizde zabÄ±ta memuru, hostes ya da komiser sananlar oluyor. Bazen de 'Komiserim' diye hitap ediyorlar" diyor.