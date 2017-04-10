Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 14:22

Atiker Konyaspor Skubic'i satÄ±nca zengin olacak

Atiker Konyaspor

Atiker Konyaspor, 100 bin Euro Ã¶dedeiÄŸi Skubic'i 3 milyon Euro'ya satacak

Atiker Konyaspor'un geçtiÄŸimiz sezonun devre arasÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Sloven saÄŸ bek Skubic'e Avrupa'nÄ±n iki önemli kulübü talip oldu. Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterme fÄ±rsatÄ± yakalayan futbolcunun Valencia ve Fiorentina'nÄ±n transfer gündeminde olduÄŸu belirtildi.

FÄ°YATI 3 MÄ°LYON EURO

Ä°ki takÄ±mÄ±n da Konyasporlu futbolcuyu uzun zamandÄ±r takip ettiÄŸi ifade edilirken oyuncu için 3 milyon Euro civarÄ±nda bir bonservis talebinde bulunulduÄŸu iddia edildi. GeçtiÄŸimiz sezonun devre arasÄ±nda Aykut Kocaman'Ä±n isteÄŸi doÄŸrultusunda Domzale takÄ±mÄ±ndan transfer edilen futbolcu için sadece 100 bin Euro ödenmiÅŸti. YeÅŸil beyazlÄ±lar, Skubic'i 3 milyon Euro gibi bir rakama satmasÄ± durumunda bu transferden oldukça yüksek bir kar yapmÄ±ÅŸ olacak.

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