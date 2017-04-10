Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray maÃ§Ä± saat kaÃ§ta oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±na konuk oluyor

Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray arasÄ±nda oynanacak maç bu akÅŸam saat 20:00'da ekrana gelecek. Cüneyt ÇakÄ±r'Ä±n yöneteceÄŸi mücadele beIN Sport 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Galatasaray'Ä±n 31 golüne, Medipol BaÅŸakÅŸehir 22 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Galatasaray'Ä±n ev sahipliÄŸinde Türk Telekom Arena'da yapÄ±lan maçÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir 2-1 kazandÄ±. Öte yandan iki takÄ±m bu sezon Ziraat Türkiye KupasÄ± son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol BaÅŸakÅŸehir, rakibini eledi.