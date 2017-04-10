FenerbahÃ§e'de dev derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak olan FenerbahÃ§e'de dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± Galatasaray derbisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda Fenerbahçe 23 Nisan Pazar günü 19.00'da deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Galatasaray derbisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bugün yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla baÅŸladÄ±.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalÄ±ÅŸmayÄ± Akhisar Belediyespor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyen oyuncular rejenerasyon ile tamamlarken, diÄŸer oyuncular ise Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketlerinin ardÄ±ndan pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saat süren antrenman dar alanda gerçekleÅŸtirilen çift kale maçla noktalandÄ±.SarÄ±-lacivertliler, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 11 Nisan SalÄ± günü yapacaÄŸÄ± antrenmanla sürdürecek.