Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 19:02

Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mÄ± evinde rakibi Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rlayacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.

Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER:

MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R:

Volkan, Caiçara, YalçÄ±n, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

GALATASARAY:

Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
medipol galatasaray

Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray maÃ§Ä±nda ilk gol

Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§ta Galatasaray'Ä±n kalesine gol attÄ±. MaÃ§ devam ediyor

Wesley Sneijder

Galatasaray yÃ¶netiminden flaÅŸ Sneijder kararÄ±

Galatasaray yÃ¶netiminin Wesley Sneijder transferi hakkÄ±nda Ã¶nemli bir hamle yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

fenerbahÃ§e

FenerbahÃ§e'de dev derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda Galatasaray'a konuk olacak olan FenerbahÃ§e'de dev derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±