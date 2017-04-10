Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray maÃ§Ä± ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir takÄ±mÄ± evinde rakibi Galatasaray'Ä± aÄŸÄ±rlayacak
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 20.00'de baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.
Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER:
MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R:
Volkan, Caiçara, YalçÄ±n, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor
GALATASARAY:
Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren