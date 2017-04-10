Galatasaray yÃ¶netiminden flaÅŸ Sneijder kararÄ±

Galatasaray yÃ¶netiminin Wesley Sneijder transferi hakkÄ±nda Ã¶nemli bir hamle yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, geçen hafta oynanan Adanaspor maçÄ±nda kulübeye çektiÄŸi Wesley Sneijder'Ä±n menajeri Guido Albers, yönetimle görüÅŸmek için Ä°stanbul'a geldi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yönetim, HÄ±rvat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n gelecek sezon kadrosunda tutmaya pek sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n menajeri Albers ile bugün oynanacak olan Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±ndan sonra bir araya gelecek.

YILDA 5.3 MÄ°LYON EURO KAZANIYOR

Bir yandan gelecek sezon planlamasÄ±nÄ± da yapan Galatasaray'da yönetim, Sneijder gitmek isterse buna engel olmayacak. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±, yÄ±lda tam 5.3 milyon Euro kazanÄ±yor.

7.5 MÄ°LYON EURO'YA SERBEST KALIR

Yüksek maaÅŸ bütçesini de azaltmak isteyen yönetim, Tudor'la yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan bu konudaki tavrÄ±nÄ± belirledi. Sneijder'Ä±n sözleÅŸmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalÄ±r" maddesi yer alÄ±yor.