Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray maÃ§Ä±nda ilk gol

Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§ta Galatasaray'Ä±n kalesine gol attÄ±. MaÃ§ devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ± kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda liderlik mücadelesi veren Medipol BaÅŸakÅŸehir sahasÄ±nda üst sÄ±ralardan kopmak istemeyen Galatasaray'Ä± konuk ediyor. Saat 20:00'de baÅŸlayan ve hakem Cüneyt ÇakÄ±r'Ä±n yönettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma beIN Sport'tan naklen yayÄ±nlanÄ±yor. Maç 1-0 Medipol BaÅŸakÅŸehir'in üstünlüÄŸüyle devam ediyor.

MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R 1-0 GALATASARAY

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20' Ä°lk 20 dakikada hem oyun hem skor anlamÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir üstün. Galatasaray rakip kaleye gitmeye zorlanÄ±yor.

15' Sol kanattan yapÄ±lan ortada ön direÄŸe koÅŸan Visça müthiÅŸ bir kafa vuruÅŸu yaptÄ±. Kaleci Muslera aynÄ± güzellikte topu kurtardÄ± ve kornere yolladÄ±.

11' GOOL! Semih'in ayaÄŸÄ±ndan seken top ceza sahasÄ±nda Mossoro'nun önüne düÅŸtü, topu içeri çevirdi. Adebayor da topu boÅŸ kaleye yolladÄ± ve skoru 1-0'a getirdi.

10' Visça topu saÄŸ kanattan içeriye kadar getirdi, dÄ±ÅŸarÄ±ya çevirdiÄŸi topa kötü bir vuruÅŸ yapan Mossoro, topu üstten auta yolladÄ±.

5' Sol kanattan Cengiz Ünder içeri çevirdi, ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Mossoro vuruÅŸunu yaptÄ±. Top direÄŸin dibinden auta çÄ±ktÄ±.

2' Sol kanattan Bruma, topla birlikte sÄ±fÄ±ra indi, içeri çevirdiÄŸi topta defansÄ±n müdahalesiyle top Yasin'e çarptÄ± ve auta çÄ±ktÄ±.

1' KarÅŸÄ±laÅŸma Galatasaray'Ä±n vuruÅŸuyla baÅŸladÄ±.