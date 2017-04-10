Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 20:53

Kalp krizi geÃ§iren Sivas Belediyesporlu oyuncunun futbol kariyeri bitti

sivas Belediyespor

Sivas Belediyespor'da oynayan ve maÃ§tan sonra kalp krizi geÃ§iren Mehmet UÄŸur TÃ¼lÃ¼men artÄ±k futbol oynayamayacak

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, kalp krizi geçiren ve ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan futbolcu Mehmet UÄŸur Tülümen'in tedavisine devam ediliyor. Kentte dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivas Belediyespor- Amed Sportif Faaliyetler karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 90 dakika forma giyen ve maçÄ±n ardÄ±ndan evine giden forvet Tülümen, göÄŸüs kÄ±smÄ±nda aÄŸrÄ± hissetmesi üzerine durumu kulübün masörü HakkÄ± Erim'e bildirdi. HastanÄ±n durumunun yoÄŸun bakÄ±mda takip edildiÄŸini ve genel durumunun iyi olduÄŸunu dile getiren Mert, "Ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± atlattÄ±. Takibe devam edeceÄŸiz. Bundan sonra belirli sporlarÄ± yapabilir ama yarÄ±ÅŸmalÄ± sporlardan uzak durmasÄ± gerekiyor. Futbol oynayabileceÄŸini zannetmiyorum, oynayamaz. Bunu kendisine söyledim, çünkü böyle bir durumda futbol gerçekten ciddi sakÄ±ncalar doÄŸurur. Kendisi üzüldü ama bu duruma alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini belirttim." ifadelerini kullandÄ±.

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