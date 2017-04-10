Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 21:19

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã§ok yÃ¼ksek riskli maÃ§ statÃ¼sÃ¼ne alÄ±ndÄ±

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± yaÅŸanan siyasal olaylardan sonra Ã§ok yÃ¼ksek riskli maÃ§ statÃ¼sÃ¼ne taÅŸÄ±ndÄ±

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± emniyet açÄ±sÄ±ndan "çok yüksek riskli maç" statüsüne alÄ±ndÄ±. PerÅŸembe günü Fransa'da oynanacak maçÄ± FransÄ±z emniyeti, "çok yüksek riskli maç" olarak nitelendirdi. Risk ölçeÄŸi 4 üzerinden 4 olarak nitelenen maçta özellikle BeÅŸiktaÅŸ seyircisi çok sÄ±kÄ± bir polis çemberine alÄ±nacak. KararÄ±n alÄ±nmasÄ±ndaki en büyük etken ise yaklaÅŸÄ±k 20 bin taraftarÄ±n Lyon deplasmanÄ±nda tribünde olmasÄ± oldu.

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