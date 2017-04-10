Medipol BaÅŸakÅŸehir evinde Galatasaray'Ä± ezdi geÃ§ti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir rakibi Galatasaray'Ä± evinde 4-0'lÄ±k skorla maÄŸlup ederek 3 puanÄ±n sahibi oldu

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Galatasaray'Ä± 4-0 maÄŸlup ederek, 3 puanÄ±n sahibi oldu.Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray maçÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, 11. ve 44. dakikalarda Caicara'nÄ±n kaydettiÄŸi goller ile öne geçen ev sahibi takÄ±mÄ±n 2-0'lÄ±k üstünlüÄŸü ile tamamlandÄ±.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda iki kez daha fileleri havalandÄ±ran Medipol BaÅŸakÅŸehir Galatasaray'Ä± 4-0 maÄŸlup ederek, 3 puanÄ±n sahibi oldu.