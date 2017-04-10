Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 22:07

Tudor Sneijder'a ikinci kez ÅŸans vermedi

Wesley Sneijder

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor, baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu Wesley Sneijder'Ä± BaÅŸakÅŸehir mÃ¼cadelesinde yedek kulÃ¼besinde tuttu

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un Sneijder inadÄ± sürüyor. HÄ±rvat teknik adam, Adanaspor maçÄ±nda olduÄŸu gibi BaÅŸakÅŸehir mücadelesinde de Wesley Sneijder’i ilk 11’de tercih etmedi. Orta sahada daha çok mücadele eden Josue’ye Sneijder’den daha çok deÄŸer veren Tudor, geçen maçÄ±n kadrosunda ufak deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±.

Bu akÅŸam Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda Wesley Sneijder 80. dakikada oyuna dahil oldu.

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