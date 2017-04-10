Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 22:10

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi FransÄ±z polisi alarmda

fransÄ±z polisi

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi FransÄ±z polisi alarma geÃ§ti

FransÄ±z polisi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçÄ±nda 13 Nisan PerÅŸembe günü Olimpik Lyon'un BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yüksek riskli olarak derecelendirdi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçÄ±nda perÅŸembe günü deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Olimpik Lyon maçÄ± öncesi önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. L’Equipe gazetesinin haberine göre FransÄ±z polisi, Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± kamu düzenine yönelik maksimum risk anlamÄ±na gelen ‘seviye 4’ ile derecelendirdi.

KÄ±sa süre önce de Lyon yönetimi, FransÄ±z taraftarlara çaÄŸrÄ±da bulunarak 20 Nisan PerÅŸembe günü Vodafone Arena'da oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmaya gelmemeleri yönünde telkinde bulunmuÅŸtu. Buna gerekçe olarak da BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sonra stat çevresinde gerçekleÅŸen terör olayÄ± gösterildi.

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