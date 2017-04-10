GalatasaraylÄ± taraftarÄ±n Semih Kaya isyanÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'e maÄŸlup olan Galatasaray'da defans oyuncusu Semih Kaya gÃ¶sterdiÄŸi performansla taraftarÄ±n tepkisini topladÄ±
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda zirve takibini bÄ±rakmak istemeyen Medipol BaÅŸakÅŸehir, Åžampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray'Ä± konuk etti.
SEMÄ°H TARAFTARLARI ÇILDIRTTI
Adebayor'un 44. dakikada saÄŸdan gelen ortaya vurduÄŸu müthiÅŸ kafa vuruÅŸunun ardÄ±ndan gelen golde Semih Kaya, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± çÄ±ldÄ±rttÄ±. Adebayor'un arkasÄ±nda kalan ve boÅŸa zÄ±pladÄ±ÄŸÄ± görülen Semih, taraftarlar tarafÄ±ndan sosyal medya üzerinde aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±.