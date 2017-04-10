Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 22:32

GalatasaraylÄ± taraftarÄ±n Semih Kaya isyanÄ±

Semih Kaya

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'e maÄŸlup olan Galatasaray'da defans oyuncusu Semih Kaya gÃ¶sterdiÄŸi performansla taraftarÄ±n tepkisini topladÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda zirve takibini bÄ±rakmak istemeyen Medipol BaÅŸakÅŸehir, Åžampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Galatasaray'Ä± konuk etti.

SEMÄ°H TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Adebayor'un 44. dakikada saÄŸdan gelen ortaya vurduÄŸu müthiÅŸ kafa vuruÅŸunun ardÄ±ndan gelen golde Semih Kaya, GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± çÄ±ldÄ±rttÄ±. Adebayor'un arkasÄ±nda kalan ve boÅŸa zÄ±pladÄ±ÄŸÄ± görülen Semih, taraftarlar tarafÄ±ndan sosyal medya üzerinde aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±.

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SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 27. hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Ligde 28. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 21 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

Adebayor

BaÅŸakÅŸehir'in yÄ±ldÄ±zÄ±ndan galibiyet sonrasÄ± aÃ§Ä±klama

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray'Ä± evinde aÄŸÄ±rlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir'in baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Adebayor bu akÅŸam 3 gol kaydederek hat trick yaptÄ±

Bruma

GalatasaraylÄ± Bruma, maÃ§Ä± kazanmayÄ± hak etmedik

GalatasaraylÄ± futbolcu Bruma, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynadÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ã¶z eleÅŸtiride bulundu