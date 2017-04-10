Dick Advocaat Galatasaray'Ä± takip etti

23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ TT Arena'da Galatasaray'a konuk olacak FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Advocaat, Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± izledi

Galatasaray'Ä±n Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nÄ± önemli bir isim de takip etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±larÄ± izledi. Advocaat, Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 28. haftasÄ±nda 23 Nisan Pazar günü Galatasaray ile TT Arena'da oynayacaÄŸÄ± mücadele öncesinde sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± yakÄ±ndan takip etti.