BeÅŸiktaÅŸ Lyon deplasmanÄ±ndan galip dÃ¶nmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi Ã‡eyrek final mÃ¼cadelesinde Lyon ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçÄ±nda O. Lyon ile deplasmanda perÅŸembe günü oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde yapÄ±lan Ä±sÄ±nma ve stretching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas çalÄ±ÅŸmasÄ±, dar alanda oyun ve kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Antrenman deÄŸiÅŸmeli olarak yapÄ±lan minik kale maç, yarÄ±m sahada yapÄ±lan çift kale maç ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Ricardo Quaresma katÄ±lmadÄ±.