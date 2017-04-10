Erman ToroÄŸlu'ndan Galatasaray hakkÄ±nda zehir zemberek aÃ§Ä±klamalar

Spor yorumcusu Erman ToroÄŸlu, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± deÄŸerlendirmelerde bulundu

"Galatasaray takÄ±mÄ±nda top kapacak bir tane adam göstersene. Semih'ten saÄŸ bek yapmaya kalkmak, benden ABD'ye baÅŸkan yapmak gibi olur. Semih'ten saÄŸ bek olmaz. Duran topta YalçÄ±n'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na Josue'yi koydular. Ä°nanamadÄ±m. Böyle bir rezillik var mÄ±? Muslera'nÄ±n yüzünü görüyor musun? Sen bu anlayÄ±ÅŸ ile Muslera'yÄ± seneye tutamazsÄ±n. KiralÄ±k katil olarak tuttular, temizleyecek ve yollayacaklar. Fenerbahçe'de de bir Ä°talyan tuttular"

"FUTBOLCULAR TERÄ°M'Ä° Ä°STÄ°YOR"

"FutbolcularÄ±n falan Fatih Terim'i ziyaret ettiÄŸi, istediÄŸi söyleniyor. FutbolcularÄ±n hocam seneye gel baÅŸÄ±mÄ±za dediÄŸi söyleniyor. Åženol GüneÅŸ'in de milli takÄ±ma doÄŸru yol aldÄ±ÄŸÄ± söyleniyor. Bunlar tabi dedikodu ÅŸu anda. Åženol GüneÅŸ ÅŸampiyon yaparsa kendisi gider zaten zannediyorum. Bu teknik direktöre bir ÅŸeyler söylenmiÅŸ, belli. Bu teknik direktörü kullanÄ±p atacaklar gibi geliyor. Bu teknik direktör bunlarÄ± yapacaksa, seneye bundan fayda gelmez. Senin cezan bitmiÅŸ, sen önce hedefine ulaÅŸacaksÄ±n, sonra yolla"

"Ben böyle fiyasko bir Galatasaray uzun zamandÄ±r görmedim. Her pozisyon hadise. Orta sahada bir tane top kapma yok, bir tane basma yok. Topu kapÄ±yorlar, galip takÄ±m gibi oynuyorlar. BaÅŸakÅŸehir geliyor, alÄ±yor"

"FENERBAHÇE BU GALATASARAY'I YENER"

"Bu Galatasaray'Ä± Fenerbahçe yener. Fenerbahçe bu Galatasaray'Ä± badem eder. Ben böyle rezil Galatasaray görmedim. Bu Galatasaray, kötülükte Fenerbahçe'ye 5 basar. 5 misli kötü Galatasaray. Fenerbahçe'nin arka dörtlüsü, Galatasaray'a göre 10 misli iyi"

"Adebayor bu Galatasaray'a karÅŸÄ± 42 yaÅŸÄ±nda da olsa oynar, 42 yaÅŸÄ±nda da olsa bu Galatasaray takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± oynar. Galatasaray takÄ±mÄ±nda top almaya mücadele eden bir oyuncu var mÄ±?

"ÇOK REZÄ°L"

"Eren oynuyor güzel de, bu çocuÄŸa bir tane top atan oldu mu? Bu takÄ±mÄ± ileriye kim götürecek? Ben Galatasaray'Ä±n bu kadar rezil ve rezalet olacaÄŸÄ±nÄ± beklemiyordum"