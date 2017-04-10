Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 22:59

GalatasaraylÄ± Bruma, maÃ§Ä± kazanmayÄ± hak etmedik

Bruma

GalatasaraylÄ± futbolcu Bruma, Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynadÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ã¶z eleÅŸtiride bulundu

MaÄŸlubiyetin ardÄ±ndan konuÅŸan GalatasaraylÄ± Bruma, 'Söyleyecek çok fazla bir ÅŸey yok. Hepimizi inanÄ±lmaz üzgünüz, Tarif edemeyiz duygularÄ±mÄ±zÄ±. Biz kesinlikle maçÄ± hak etmedik. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyundan sonra tatsÄ±z bir skor ortaya çÄ±ktÄ±. Ne yazÄ±k kki böyle bir maç gerçekleÅŸti, ne olursa olsun her ÅŸey yapabiliriz. Galatasaray büyük bir camiadÄ±r ve rakiplerinden üstün olmak zorundadÄ±r. Bu mentaliteyle daha fazla çalÄ±ÅŸarak bunu gerçekleÅŸtirmemiz gerekiyor.Böyle futbolu hak etmeyen bir camia. Taraftar ne dese haklÄ±. Biz de çok üzgünüz. Hem aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z skorla ilgili hem de pozisyona giremememizle ilgili söyleyecek bir ÅŸey yok' açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

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