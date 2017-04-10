BaÅŸakÅŸehir'in yÄ±ldÄ±zÄ±ndan galibiyet sonrasÄ± aÃ§Ä±klama

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray'Ä± evinde aÄŸÄ±rlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir'in baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Adebayor bu akÅŸam 3 gol kaydederek hat trick yaptÄ±

"Kariyerimin en kolay golüydü ilk gol. Tam karar anÄ±nda Mossoro'ya tam karar verecekken seslendim pas verdi topu kontrol edip attÄ±m kolay bir gol oldu. HafÄ±zam yanÄ±ltmÄ±yorsa en son 5-6 yÄ±l önce Real Madrid'de hat trick yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Santrfor için gol atmak veya hat-trick yapmak önemlidir ama bugün önemli olan ÅŸey BeÅŸiktaÅŸ'la açÄ±lan farkÄ± kapatmÄ±ÅŸ olmaktÄ±. Kariyerim boyunca çok önemli isimlerle çalÄ±ÅŸtÄ±m. Hep öÄŸrenmekten yanayÄ±m. Futbolda yerinde durmamak ve çalÄ±ÅŸmak çok önemli. Her zaman bir ÅŸeyleri öÄŸrenme çabasÄ±ndayÄ±m. YaptÄ±ÄŸÄ±m tek ÅŸey çalÄ±ÅŸmaktÄ± bugün de buradayÄ±m ve çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim."