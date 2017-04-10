Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 23:07

Spor Toto SÃ¼per Lig 28. hafta mÃ¼cadeleleri

Spor Toto SÃ¼per Lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 27. hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Ligde 28. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 21 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandÄ±.Günün maçlarÄ±nda, Medipol BaÅŸakÅŸehir iç sahada Galatasaray'Ä± 4-0 yenerken, KasÄ±mpaÅŸa konuk ettiÄŸi Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±. 

28. hafta

21 Nisan Cuma:

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor

20.00 Kardemir Karabükspor-KasÄ±mpaÅŸa

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir

16.00 Aytemiz Alanyaspor-OsmanlÄ±spor

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor

19.00 GençlerbirliÄŸi-Kayserispor

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe

24 Nisan Pazartesi:

20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor

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Adebayor

BaÅŸakÅŸehir'in yÄ±ldÄ±zÄ±ndan galibiyet sonrasÄ± aÃ§Ä±klama

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Bruma

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Erman ToroÄŸlu

Erman ToroÄŸlu'ndan Galatasaray hakkÄ±nda zehir zemberek aÃ§Ä±klamalar

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