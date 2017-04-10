Spor Toto SÃ¼per Lig 28. hafta mÃ¼cadeleleri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 27. hafta maÃ§larÄ± sona erdi. Ligde 28. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 21 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi, 2 maçla tamamlandÄ±.Günün maçlarÄ±nda, Medipol BaÅŸakÅŸehir iç sahada Galatasaray'Ä± 4-0 yenerken, KasÄ±mpaÅŸa konuk ettiÄŸi Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.
28. hafta
21 Nisan Cuma:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor
20.00 Kardemir Karabükspor-KasÄ±mpaÅŸa
22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir
16.00 Aytemiz Alanyaspor-OsmanlÄ±spor
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor
19.00 GençlerbirliÄŸi-Kayserispor
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe
24 Nisan Pazartesi:
20.00 BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor