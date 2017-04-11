MaÃ§ sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k gerginlik soyunma odasÄ±nda kramponlar havada uÃ§uÅŸtu

BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± sonrasÄ± Ä°gor Tudor ve Sneijder birbirine girdi

Beyaz Tv'de yayÄ±nlanan Derin Futbol programÄ±nda yorum yapan Ahmet Çakar, Galatasaray ile ilgili flaÅŸ iddialarda bulundu. BaÅŸakÅŸehir yenilgisi sonrasÄ± Fatih Terim StadÄ± soyunma odalarÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n detaylarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ligde 2 haftadÄ±r yedek bÄ±rakÄ±lmasÄ±na sinirlenen Sneijder'in maçÄ±n ardÄ±ndan Tudor'a tepki gösterdiÄŸi belirtildi. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n HÄ±rvat teknik adamla sert bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Tudor'a yönelik, "Benim diÄŸer futbolculardan hiçbir farkÄ±m yok. Ben neden sonradan oyuna giriyorum? Bu takÄ±mÄ± sen bu hale getirdin" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. HÄ±rvat teknik adamÄ±n buna karÅŸÄ±lÄ±k "Burada kararlarÄ± ben veririm" cevabÄ±nÄ± verirken, Galatasaray soyunma odasÄ±nda kramponlarÄ±n fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n soyunma odasÄ±ndan yükselen seslerin ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehirli yöneticilerin oraya yönelmesinin ardÄ±ndan, Sneijder ile Tudor arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmayÄ± Ahmet ÇalÄ±k, Yasin Öztekin ve Selçuk Ä°nan'Ä±n araya girerek yatÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.