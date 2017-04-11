Ana Sayfa | SPOR 11/04/2017 11:25

Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun o hali GalatasaraylÄ± futbolcularÄ± Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

BaÅŸakÅŸehir'in Galatasaray'Ä± yendiÄŸi dÃ¼n akÅŸamki maÃ§ta sevincini saklayamayan Emre BelÃ¶zoÄŸlu kahkahaya boÄŸuldu

Emre BelözoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehir'in Galatasaray'Ä± 4-0 gibi farklÄ± bir skorla yendiÄŸi maçÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±. BaÅŸakÅŸehir'in kaptanÄ± Emre BelözoÄŸlu, Galatasaray maçÄ±nÄ±n bitiminde büyük bir mutluluk yaÅŸadÄ±.

KAHKAHALARA BOÄžULDU

YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ekranlarÄ±nda son düdüÄŸün ardÄ±ndan daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Emre BelözoÄŸlu görüntüye geldi. Emre BelözoÄŸlu'nun maç bitiminde canlÄ± olarak yayÄ±nlanan kahkahalarÄ± GalatasaraylÄ± taraftarlarÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar, Emre BelözoÄŸlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre BelözoÄŸlu ile ilgili paylaÅŸÄ±mlarda bulundular. SarÄ±-lacivertliler, maç sonu görüntüleri nedeniyle Emre BelözoÄŸlu'na "Büyüksün kaptan" ÅŸeklinde yorumlar yaptÄ±lar.

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