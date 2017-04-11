KÃ¼tahyalÄ±'dan bomba aÃ§Ä±klama Galatasaray'a kayyum mu atanacak

Spor yorumcusu Rasim Ozan KÃ¼tahyalÄ± dÃ¼n akÅŸamki maÃ§ sonrasÄ± Galatasaray'Ä± eleÅŸtirerek, kayyum atanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 4-0 yenildikten sonra Rasim Ozan KütahyalÄ±, Galatasaray'Ä±n çok kötü yönetildiÄŸini belirten KütahyalÄ±, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Bu kulübe kayyum atanacak! Siz bu kulüpten defolup gideceksiniz; bilmem ne olup gideceksiniz...Daha aÄŸÄ±r konuÅŸturmayÄ±n beni, bu kulüpten ya defolup gideceksiniz, ya da bu taraftar kulübü basacak; hepinizi oradan 15 Temmuz darbecilerine yaptÄ±ÄŸÄ± gibi gönderecek. Bu kehanetimi bir yere yazÄ±n: Gidin yine bir sürü imtiyaz kananÄ±n, onlara lafÄ±mÄ±z yok. AlÄ±n imtiyazÄ±nÄ±zÄ± da ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da bir tarafÄ±nÄ±za sokun. Bu kulübü en azÄ±ndan 19 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na, 29 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na verin adam gibi yönetilsin." ifadelerini kullandÄ±. (sampiy10)