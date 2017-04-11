FenerbahÃ§e saÄŸ gÃ¶sterip sol vurdu Aykut Kocaman yerine kim gelecek

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gelecek sezon iÃ§in Aykut Kocaman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyordu ancak Lucescu'ya teklif yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Fenerbahçeli bir yönetici, Rusya'ya giderek Lucescu'ya kulübün teklifini iletti. Dick Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-Lacivertliler de yeni sezon için Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile el sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yeni teknik adam konusunda flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yÄ±llardÄ±r adeta hayalini süsleyen Mircea Lucescu, bir kez daha gündeme geldi.