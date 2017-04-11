Ana Sayfa | SPOR 11/04/2017 16:09

Quaresma'dan Lyon maÃ§Ä± Ã¶ncesi kÃ¶tÃ¼ haber

Quaresma

BeÅŸiktaÅŸ ile Lyon arasÄ±nda oynanacak maÃ§ta siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n futbolcusu Quaresma forma giymeyecek

Portekizli yÄ±ldÄ±z Ricardo Quaresma'nÄ±n Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçÄ±nda forma giyemeyeceÄŸi öÄŸrenildi.Trabzonspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çÄ±kan Quaresma'nÄ±n Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçÄ±nda forma giyemeyeceÄŸi belirtildi. Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda 4-3 galip gelinen mücadele sonrasÄ± çekilen MR'Ä±nda saÄŸ baldÄ±r adele zarÄ±nda mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yÄ±ldÄ±z oyuncunun tedavisine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Quaresma'nÄ±n perÅŸembe günü deplasmanda oynanacak Lyon maçÄ±na yetiÅŸtirilemeyeceÄŸi belirlendi.

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