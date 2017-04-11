4 SÃ¼per Lig kulÃ¼bÃ¼ PFDK'ya sevk edildi

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden 4 kÃ¼lÃ¼p PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'nin internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamada, Trabzonspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada yaÅŸanan saha olaylarÄ± ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki takÄ±mÄ±n da PFDK'ya sevk edildiÄŸi bildirildi.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, Galatasaray maçÄ±ndaki saha olaylarÄ±, Gaziantepspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki saha olaylarÄ± ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiÄŸi belirtildi.

Öte yandan açÄ±klamada, TFF 1. Lig'den Boluspor, ÅžanlÄ±urfaspor ve Manisaspor kulüplerinin yanÄ± sÄ±ra ÅžanlÄ±urfaspor Kulübünün idarecisi Mehmet BüyükfÄ±rat ve Sivassporlu futbolcu Galip Güzel'in de PFDK'ya sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.