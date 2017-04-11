Ana Sayfa | SPOR 11/04/2017 18:51

Borussia Dortmund Monaco maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Borussia Dortmund Monaco

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde Borussia Dortmund ve Monaco takÄ±mlarÄ± bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Borussia Dortmund Monaco Åžampiyonlar Ligi maçÄ± bu akÅŸam saat 22:45'te baÅŸlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Borussia Dortmund ve Monaco tarihlerinde ilk kez karÅŸÄ±laÅŸacak. Borussia Dortmund, Avrupa kupalarÄ±nda kendi evinde sadece bir FransÄ±z takÄ±mÄ±na yenildi. AralÄ±k 2011'de Marsilya'ya (3-2). Monaco, bu sezon grup maçlarÄ±nda rakip olduÄŸu Bayer Leverkusen'den sonra üçüncü kez bir Alman takÄ±mÄ±yla resmi maça çÄ±kacak. Monaco, Leverkusen ile evinde 1-1 berabere kalmÄ±ÅŸ, deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiÅŸti. Borussia Dortmund, Åžampiyonlar Ligi'nde son beÅŸ sezonda üçüncü kez çeyrek final maçÄ±na çÄ±kacak.

 
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