Borussia Dortmund otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda patlama

Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi otelin Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan patlama nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸma iptal edildi

Åžampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçÄ± öncesi Alman kentinde patlama meydana geldi. KarÅŸÄ±laÅŸma için Signal Iduna Park'a doÄŸru hareket etmek için bekleyen Dortmund otobüsünün yakÄ±nlarÄ±nda olan patlama nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸma iptal edildi. Patlamada yaralanan Marc Bartra ise hastaneye götürülüyor. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Borussia Dortmund takÄ±mÄ±, "TakÄ±m otobüsü otelin önündeyken bomba patlamasÄ± gerçekleÅŸti. OyuncularÄ±mÄ±z güvende, stadyumda sorun yok." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.