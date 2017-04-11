Ana Sayfa | SPOR 11/04/2017 21:23

Borussia Dortmund otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda patlama

Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä±

Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi otelin Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan patlama nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸma iptal edildi

Åžampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund-Monaco maçÄ± öncesi Alman kentinde patlama meydana geldi. KarÅŸÄ±laÅŸma için Signal Iduna Park'a doÄŸru hareket etmek için bekleyen Dortmund otobüsünün yakÄ±nlarÄ±nda olan patlama nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸma iptal edildi. Patlamada yaralanan Marc Bartra ise hastaneye götürülüyor. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan Borussia Dortmund takÄ±mÄ±, "TakÄ±m otobüsü otelin önündeyken bomba patlamasÄ± gerçekleÅŸti. OyuncularÄ±mÄ±z güvende, stadyumda sorun yok." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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emre mor

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Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä±

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Borussia Dortmund maÃ§Ä± Ã¶ncesi Monaco otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da Marc Bartra'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan rakip takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± Dortmund'a destek oldu

hakan Ã¼nsal

Galatasaray'Ä±n yeni hocasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

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