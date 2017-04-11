Galatasaray'Ä±n yeni hocasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'Ä±n eski hocasÄ± Hakan Ãœnsal, Abdullah AvcÄ± ile takÄ±mÄ±n yeniden kazanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Galatasaray'da UEFA KupasÄ± kaldÄ±rmÄ±ÅŸ olan Hakan Ünsal, gelecekte Galatasaray'Ä±n hocasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. DoÄŸru kararÄ±n Abdullah AvcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ünsal, "Abdullah AvcÄ±, için söylenecek ÅŸey, Galatasaray'Ä±n gelecekteki hocasÄ± olduÄŸudur. Son 2 yÄ±lda takÄ±mÄ±na yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüm müthiÅŸ. Hem kendisi hemde takÄ±mÄ± geliÅŸti ve çok farklÄ±laÅŸtÄ±. Birikimi ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tecrübe, artÄ±k onu üst kademeye taÅŸÄ±yarak büyük takÄ±m hocasÄ± olmaya götürüyor. Galatasaray için yeni bir ÅŸeyler söylemenin ve tercih etmenin zamanÄ± geldi artÄ±k." dedi.