Monacolu taraftarlardan Dortmund'a destek

Borussia Dortmund maÃ§Ä± Ã¶ncesi Monaco otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da Marc Bartra'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan rakip takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± Dortmund'a destek oldu

Åžampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Borussia Dortmund-Monaco maçÄ± öncesi Borussia Dortmundlu oyuncularÄ± Signal Iduna Park'a götürmek için otelin önünde bekleyen takÄ±m otobüsünün yakÄ±nlarÄ±nda bombalÄ± bir patlama meydana geldi. Stadyumda takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemeye gelen Monacolu taraftarlar, oyuncusu Marc Bartra'nÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± Borussia Dortmund taraftarlarÄ±na destek oldu.