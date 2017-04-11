Ana Sayfa | SPOR 11/04/2017 22:49

Dortmund maÃ§Ä± sonrasÄ± Emre Mor'un menajerinden aÃ§Ä±klama

emre mor

Borussia Dortmund-Monaco maÃ§Ä± Ã¶ncesi yaÅŸanÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Emre Mor'un menajeri saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

Borussia Dortmund-Monaco maçÄ± öncesi Dortmund takÄ±m otobüsünün yakÄ±nlarÄ±nda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle mücadele yarÄ±n saat 19.45'e ertelendi. Maç kadrosunda yer alan milli futbolcu Emre Mor'un durumu ise iyi. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan NTV Spor'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Emre'nin durumu iyi, olayÄ±n ÅŸokunu atlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. DiÄŸer futbolcular gibi. Åžimdi onu almaya gidiyoruz. Patlama sonrasÄ± otobüsün camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Ufak tefek yaralanmalar olmuÅŸ ama önemli bir durum yok" dedi.

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