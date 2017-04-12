BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'a PFDK ÅŸoku

TFF tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ve Ã§irkin tezahÃ¼ratlar nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi
BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor kulüpleri, “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Hukuk MüÅŸavirliÄŸi’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapÄ±lan sevk raporlarÄ± ÅŸöyle:
1- GAZÄ°ANTEPSPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZÄ°ANTEPSPOR-AYTEMÄ°Z ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
2- TRABZONSPOR A.Åž. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
3- BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
4- MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü’nün 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK -GALATASARAY A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
5- BOLUSPOR Kulübü’nün 07.04.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GÖZTEPE A.Åž. TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
6- ÅžANLIURFASPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan ÅžANLIURFASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine,
ÅžANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET BÜYÜKFIRAT’Ä±n aynÄ± müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca 11.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
7- MANÄ°SASPOR Kulübü’nün 09.04.2017 tarihinde oynanan MANÄ°SASPOR-MERSÄ°N Ä°DMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.
8- SÄ°VASSPOR Kulübü futbolcusu GALÄ°P GÜZEL’in 10.04.2017 tarihinde oynanan ELAZIÄžSPOR-SÄ°VASSPOR TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 46. maddesi ile Sportif Ekipman TalimatÄ±’nÄ±n 6/3. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.