Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 08:35

BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'a PFDK ÅŸoku

BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor

TFF tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ ve Ã§irkin tezahÃ¼ratlar nedeniyle BeÅŸiktaÅŸ ile Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi

BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor kulüpleri, “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk MüÅŸavirliÄŸi’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapÄ±lan sevk raporlarÄ± ÅŸöyle:

1- GAZÄ°ANTEPSPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZÄ°ANTEPSPOR-AYTEMÄ°Z ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

2- TRABZONSPOR A.Åž. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

3- BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

4- MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Kulübü’nün 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK -GALATASARAY A.Åž. Spor Toto Süper Lig Turgay Åžeren Sezonu müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

5- BOLUSPOR Kulübü’nün 07.04.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GÖZTEPE A.Åž. TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

6- ÅžANLIURFASPOR Kulübü’nün 08.04.2017 tarihinde oynanan ÅžANLIURFASPOR-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca ve “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine,

ÅžANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET BÜYÜKFIRAT’Ä±n aynÄ± müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca 11.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

7- MANÄ°SASPOR Kulübü’nün 09.04.2017 tarihinde oynanan MANÄ°SASPOR-MERSÄ°N Ä°DMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

8- SÄ°VASSPOR Kulübü futbolcusu GALÄ°P GÜZEL’in 10.04.2017 tarihinde oynanan ELAZIÄžSPOR-SÄ°VASSPOR TFF 1. Lig müsabakasÄ±ndaki “talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 46. maddesi ile Sportif Ekipman TalimatÄ±’nÄ±n 6/3. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiÅŸtir.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi - Bellona AGÃœ

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Bellona AGÃœ tarihi finalde buluÅŸuyor

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Euro Cup'ta Bellona AGÃœ'yÃ¼ konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan seyredilebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Borussia Dortmund Monaco maÃ§Ä±

Borussia Dortmund Monaco maÃ§Ä± ne zamana ertelendi

DÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmadan Ã¶nce Borussia Dortmund otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucu maÃ§ bu akÅŸam TSÄ° saatine gÃ¶re 19.45'te yayÄ±nlanacak

Muzzi Ã–zcan

Emre Morâ€™un menajerinden patlamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Borussia Dortmund formasÄ± giyen ve milli futbolcu Emre Mor'un menajeri dÃ¼n yaÅŸanan patlamayla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±