Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 10:16

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ve Bellona AGÃœ tarihi finalde buluÅŸuyor

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi - Bellona AGÃœ

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Euro Cup'ta Bellona AGÃœ'yÃ¼ konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan seyredilebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi Bellona AGÜ mücadelesi bugün saat 19:30’da Ä°stanbul CaferaÄŸa Spor Salonu’nda oynanacak. YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi bu maçta rakibine sayÄ± üstünlüÄŸü saÄŸlayarak galip gelmesi durumunda hem Avrupa kupasÄ±nÄ±n sahibi olacak hem de adÄ±nÄ± Avrupa tarihine yazdÄ±racak.  HeyecanlÄ± karÅŸÄ±laÅŸma BRT 1 HD ile S Spor kanalÄ±dan ve www.fiba.com web adresinden naklen yayÄ±nlanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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