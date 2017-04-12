BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayan Tolgay Arslan Trabzonspor ile anlaÅŸtÄ± mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Tolgay Arslan iÃ§in Trabzonspor teklif verdi, siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde olumlu oldu. Tolgay Arslan lacivert bordolu takÄ±mda gelecek sezon top koÅŸturacak

Trabzonspor'un devre arasÄ±nda kadrosuna katmayÄ± çok istediÄŸi ancak transferini son anda gerçekleÅŸtiremediÄŸi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Tolgay Arslan ile ilgili giriÅŸimleri hala sürüyor. Bordo-mavili yöneticiler, son olarak geçtiÄŸimiz hafta sonu oynanan BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesinde siyah-beyazlÄ± kulübün ikinci baÅŸkanÄ± Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. GeçmiÅŸte yapÄ±lan temaslarda mesafe kat eden iki kulübün sezon sonunda transferin gerçekleÅŸmesi için el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. (Sabah)