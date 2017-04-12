Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 12:16

FenerbahÃ§e'de oynayan Van der Wiel menajerine yalvardÄ± Bana kulÃ¼p bul

Van der Wiel

FenerbahÃ§e'de top koÅŸturan Gregory van der Wiel, baÅŸka bir takÄ±ma geÃ§mek istediÄŸini menajerine sÃ¶yledi

F.Bahçe'de oynayan ve sezonun en büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±ndan biri Gregory van der Wiel oldu. Bonservisine ücret ödenmeyen ancak hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir imza parasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2.5 milyon Euro civarÄ±nda bir yÄ±llÄ±k ücret alan HollandalÄ± saÄŸ bek, sarÄ±-lacivertlileri maddi yönden de çok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Yönetimin planÄ±, Wiel'i sezon sonunda göndermek. Bu karar HollandalÄ± futbolcuya da iletildi, "Kendine kulüp bul" denildi. Ancak 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, istediÄŸi teklifleri alamadÄ±. Gelen teklifler ise Fenerbahçe'de kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çok çok altÄ±nda. Van der Wiel, gitmeye can atÄ±yor ama eli zayÄ±flamasÄ±n diye bunu açÄ±k etmiyor, kalacakmÄ±ÅŸ gibi konuÅŸuyor. Menajeri Mino Raiola'ya, "Bana bir an önce kulüp bul. ArtÄ±k Fenerbahçe'de kalmak istemiyorum" diye yalvardÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

 

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