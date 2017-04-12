Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 15:05

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Galatasaray'a tavsiye mesajÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FenerbahÃ§e-DoÄŸuÅŸ birleÅŸmesi gibi Galatasaray'Ä±n da maddi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ toplayabilmesi iÃ§in TÃ¼rk Telekom ile birleÅŸebileceÄŸini belirtti

Galatasaray Odeabank BaÅŸantrenörü Ergin Ataman, geçen sezon CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± ziyaret ettiklerinde, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan önerilen projeyi anlattÄ± ve G.Saray'Ä±n büyüme modelinin F.Bahçe-DoÄŸuÅŸ modeli gibi bir birleÅŸmede olduÄŸunu söyledi:"Geçen yÄ±l EuroCup'Ä± kazandÄ±ktan sonra özellikle CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± ziyaret ettiÄŸimizde toplantÄ±da 'Türk Telekom'la bir birleÅŸme saÄŸlanabilir mi?' diye bir sondaj yapÄ±ldÄ±. Fakat bu daha sonra hiç geliÅŸmedi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da buna sÄ±cak yaklaÅŸtÄ± ama onun bunlarla uÄŸraÅŸacak hali de yok. Bunu geliÅŸtirecek olan Türk Telekom ile bizim yönetim olacaktÄ± ama olmadÄ±. Böyle bir temas oldu. Ben ciddi bir çaba sarf ettim. Ama karÅŸÄ± taraftan bir ÅŸey gelmedi. Biz G.Saray olarak bunu istiyoruz ve birleÅŸmeye açÄ±ÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

 

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