Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 15:20

DÃ¼nya devleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yordu ÅŸimdi deÄŸeri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼

onur kÄ±vrak

Trabzon'da top koÅŸturan Onur KÄ±vrak'Ä±n piyasa deÄŸeri 12 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.

2008'de baÅŸlayan Trabzonspor macerasÄ±nÄ±n 6 yÄ±l sonrasÄ±nda 12 milyon Euro deÄŸere çÄ±kan Onur KÄ±vrak'Ä±n piyasa deÄŸerinde düÅŸüÅŸ devam ediyor. SÄ±rasÄ± ile 2015'de 11 milyon Euro, 2016'da 7,5 milyon Euro'ya kadar düÅŸen milli kalecinin açÄ±klanan son verilere göre deÄŸeri 6 milyon seviyelerine düÅŸtü. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere BeÅŸiktaÅŸ mücadelesinden önce Avrupa'ya adÄ±m adÄ±m yürüyen Bordo Mavililerde kaptan performansÄ± ile öne çÄ±kmÄ±ÅŸ 9 maçta sadece 3 gol kalesinde görmüÅŸ ve Avrupa'nÄ±n dev kalecilerini geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Onur'un bu performansÄ± BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda kalesinde gördüÄŸü 4 golle yerle bir oldu.

 

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