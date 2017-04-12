Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 15:20

Emenike'ye Ä°ngiltere Premier Ligi'nden talip yok

Emmanuel Emenike

Ä°ngiltere Premir Lig'de top koÅŸturmak istediÄŸi FenerbahÃ§eli futbolcu Emmanuel Emenike'ye alt ligden talip geldi

Futbol hayatÄ±na Ada'da devam etmek istediÄŸini menajerine söyleyen NijeryalÄ± forvetine Premier Lig'den hiçbir takÄ±m talip olmadÄ±. Emenike'yi isteyen tek Ä°ngiliz takÄ±mÄ± ise Championship ekiplerinden Wigan Athletic oldu. Ancak Wigan da 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için bonservis ödeme imkanlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 yÄ±llÄ±k mukavele yapabileceklerini Emenike'nin menajerine iletti. (Takvim)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
fatih terim

Fatih Terim'den Bruma'ya tarihi teklif

Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Bruma'ya Fatih Terim'den Milli TakÄ±m'da oynamasÄ± iÃ§in teklif geldi

Emre BelÃ¶zoÄŸlu

Emre BelÃ¶zoÄŸlu neden kahkaha attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray'Ä±n 4-0'lÄ±k yenilgisinden sonra Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun kahkaha attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. BelÃ¶zoÄŸlu eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bu duruma aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

onur kÄ±vrak

DÃ¼nya devleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yordu ÅŸimdi deÄŸeri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸtÃ¼

Trabzon'da top koÅŸturan Onur KÄ±vrak'Ä±n piyasa deÄŸeri 12 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼.