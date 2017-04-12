Emenike'ye Ä°ngiltere Premier Ligi'nden talip yok

Ä°ngiltere Premir Lig'de top koÅŸturmak istediÄŸi FenerbahÃ§eli futbolcu Emmanuel Emenike'ye alt ligden talip geldi

Futbol hayatÄ±na Ada'da devam etmek istediÄŸini menajerine söyleyen NijeryalÄ± forvetine Premier Lig'den hiçbir takÄ±m talip olmadÄ±. Emenike'yi isteyen tek Ä°ngiliz takÄ±mÄ± ise Championship ekiplerinden Wigan Athletic oldu. Ancak Wigan da 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için bonservis ödeme imkanlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 yÄ±llÄ±k mukavele yapabileceklerini Emenike'nin menajerine iletti. (Takvim)