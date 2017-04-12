Emre BelÃ¶zoÄŸlu neden kahkaha attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray'Ä±n 4-0'lÄ±k yenilgisinden sonra Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun kahkaha attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. BelÃ¶zoÄŸlu eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bu duruma aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Medipol BaÅŸakÅŸehir KaptanÄ± Emre BelözoÄŸlu, 4-0'lÄ±k Galatasaray maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kahkaha atmasÄ±nÄ±n farklÄ± yerlere çekildiÄŸini söyledi.Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kahkaha atmasÄ±na sosyal medyada gösterilen tepkiyle ilgili olarak konuÅŸan Emre BelözoÄŸlu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Benim kahkahamÄ±n skorla hiç bir ilgisi yok. YanÄ±mdaki takÄ±m arkadaÅŸÄ±m bana bir espri yaptÄ± ben de ona kahkaha attÄ±m. Ama bunun yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmasÄ±na üzüldüm. Ben hiç bir camiaya karÅŸÄ± böyle bir harekette bulunmam. Hele ki Galatasaray camiasÄ±na karÅŸÄ± asla böyle bir hareketim olamaz. Bunu çok yanlÄ±ÅŸ yerlere çektiler. Orada alÄ±nan skorla ilgili olarak herhangi bir yorum yapmadÄ±m ve herhangi bir harekette bulunmadÄ±m. DediÄŸim gibi, takÄ±m arkadaÅŸÄ±m bir espri yaptÄ± ve ben buna güldüm"