Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 16:22

Fatih Terim'den Bruma'ya tarihi teklif

fatih terim

Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Bruma'ya Fatih Terim'den Milli TakÄ±m'da oynamasÄ± iÃ§in teklif geldi

Türkiye Futbol Direktörü Terim'in bu konuyla ilgili ilk giriÅŸimde bulunduÄŸu ve 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu için nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Deneyimli teknik adamÄ±n Bruma ile bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdiÄŸi, bu görüÅŸmede Portekiz dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka ülkenin formasÄ±nÄ± giymek konusundaki tavrÄ±nÄ± öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana ülkede ikamet eden ve 4 yÄ±ldÄ±r oturma izni olan Bruma'nÄ±n, milli takÄ±m formasÄ± giymek için gerekli 5 yÄ±llÄ±k vatandaÅŸlÄ±k ÅŸartÄ±na sadece 1 yÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Portekiz Milli TakÄ±mÄ± kadrosuna alÄ±nmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolcu, Portekiz A Milli TakÄ±mÄ± ile henüz resmi bir maçta ise forma giymedi.

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