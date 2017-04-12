Ana Sayfa | SPOR 12/04/2017 16:55

FenerbahÃ§e ve Galatasaray'Ä±n transfer listesindeki o futbolcudan ÅŸok sÃ¶zler

Klaas-Jan Huntelaar

SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan FenerbahÃ§e ve Galatasaray'Ä±n istediÄŸi HollandalÄ± golcÃ¼ Klaas-Jan Huntelaar'dan TÃ¼rkiye hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama geldi

Ä°smi zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray ile anÄ±lan, her yaz Türk takÄ±mlarÄ±na geleceÄŸi konuÅŸulan Schalke 04'ün yÄ±ldÄ±zÄ± Klaas-Jan Huntelaar, Türkiye'ye gelmeyeceÄŸini söylerken; "Schalke'deki sözleÅŸmem bitiyor ve ÅŸu anda iÅŸlerin gidiÅŸatÄ±ndan memnun deÄŸilim. Yani buradaki son senemi geçiriyorum. Yaz aylarÄ±nda nasÄ±l bir teklif geleceÄŸine bakacaÄŸÄ±m ve sonra bir karar vereceÄŸim. Büyük ihtimalle Hollanda'da kariyerimi sürdüreceÄŸim. Hala motive durumdayÄ±m ve üst seviyede futbol oynayabilirim. Ama çöldeki bir kulübe, Çin'e ya da Türkiye'ye gitmem" ifadelerini kullandÄ±.

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