Lyon teknik direktÃ¶rÃ¼nden BeÅŸiktaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

Olympique Lyon'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Bruno Genesio UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesi konuÅŸtu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek Olympique Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio, "Bir yada iki oyuncusunun olmamasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gücünü zayÄ±flatmaz." dedi. Genesiö, maçÄ±n oynanacaÄŸÄ± Lyon StadÄ±'nda düzenlenen ve futbolcusu Jeremy Morel'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma ile Vincent Aboubakar'Ä±n forma giyemeyecek olmasÄ±yla ilgili, "BeÅŸiktaÅŸ daha çok toplu olarak oynayan bir takÄ±m. Bir ya da iki oyuncusunun olmamasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gücünü zayÄ±flatmaz. BeÅŸiktaÅŸ çok iyi ve karakterli bir takÄ±m. Beraber oynayabilen bir ekip. DolayÄ±sÄ±yla yarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n zor olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

Geçen hafta kendi liglerinde aldÄ±klarÄ± yenilginin takÄ±mÄ± üzerindeki etkisinin henüz geçmediÄŸine dikkati çeken Genesio, BeÅŸiktaÅŸ ile yarÄ±n ve gelecek hafta oynayacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± çok önemsediklerini dile getirdi.

AmaçlarÄ±nÄ±n UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek olduÄŸunu belirten Genesio, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"HÄ±rsÄ±mÄ±z en iyisini yapmak için. YarÄ±n karÅŸÄ±mÄ±zda çok iyi takÄ±m olacak. Belki Roma kadar güçlü, bilindik takÄ±m deÄŸil ama buraya kadar geldiler. Öncelikle bu turun gereklerini yapmak istiyoruz. Roma'ya göre rakibin daha az bireysel yetenekleri olan oyuncularÄ± var. Toplu halde iyi oynayan ve yardÄ±mlaÅŸan takÄ±m olduÄŸunu düÅŸünüyorum."

Genesio, BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'in, "Rakip olarak Manchester United ve Lyon arasÄ±nda tercih yapma imkanÄ±m olsaydÄ±, Manchester United'Ä± seçerdim." açÄ±klamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, "Åženol GüneÅŸ'in yorumunu duymamÄ±ÅŸtÄ±m. Memnun oldum. YorumlarÄ±nÄ±n içinde belki bize de verilen mesaj vardÄ±r. YarÄ±nki maçta göreceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

"Deplasmanda oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kabul etmiyorum"

Bruno Genesio, yarÄ±nki maça BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n yoÄŸun ilgi göstermesiyle ilgili, "StadÄ±mÄ±zÄ±n kapasitesi 58 bin. 15 bin BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± olacaksa bizim de 43 bin taraftarÄ±mÄ±z maçta yer alacak. TaraftarlarÄ±mÄ±za çok güveniyorum. BeÅŸiktaÅŸlÄ±lardan çok daha fazla olacaklardÄ±r. Deplasmanda oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kabul etmiyorum. YarÄ±nki karÅŸÄ±laÅŸma bizim stadÄ±mÄ±zda olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile Monaco arasÄ±nda dün oynanmasÄ± gereken ancak bombalÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle bugüne ertelenen maç konusunda Genesio, "Dortmund'da yaÅŸananlar aklÄ±mÄ±zÄ±n bir köÅŸesinde. YarÄ±n burada hem oyucularÄ±n hem taraftarlarÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlayacak kiÅŸilerin görevlerini en iyi ÅŸekilde yerine getireceklerine inanÄ±yorum. Yaralananlara geçmiÅŸ olsun diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Morel: DeÄŸiÅŸik bir atmosfer olacak

Olympique Lyon'un savunma oyuncusu Jeremy Morel ise son maçlarda aldÄ±klarÄ± kötü sonuçlardan etkilendiklerini vurgulayarak, "Çok iyi ÅŸartlarda maça hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyemem. Mental olarak kÄ±sa sürede toparlanmak kolay deÄŸil ama biz yine de elimizden gelen ÅŸekilde maça hazÄ±rlandÄ±k." diye konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmaya fazla ilgi göstermesiyle ilgili soruya Morel, ÅŸu cevabÄ± verdi:

"YarÄ±n hem tribünde hem sahada büyük bir maç olacak. Biz futbolcular olarak sahada mücadele ediyoruz. Saha dÄ±ÅŸÄ±ndaki seyircilerin durumlarÄ± bizi çok da ilgilendirmiyor. Normal lig maçlarÄ±na göre gerçekten deÄŸiÅŸik bir atmosfer olacak. Biz de yarÄ±n test etmiÅŸ olacaÄŸÄ±z."