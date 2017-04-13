Patlama nedeniyle ertelenen maÃ§Ä±n kazananÄ± belli oldu

Borussia Dortmund ile Monaco takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 11 Nisan SalÄ± akÅŸamÄ± oynanacak olan maÃ§ Ã¶ncesi patlama olmuÅŸtu. KarÅŸÄ±laÅŸma dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸti, yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len taraf ise konuk ekip Monaco oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçÄ±nda Monaco, konuk olduÄŸu Borussia Dortmund'u 3-2 maÄŸlup ederek rövanÅŸ öncesinde avantaj yakaladÄ±.Ligde dün yapÄ±lmasÄ± gereken ancak Borussia Dortmund'a yönelik saldÄ±rÄ±dan sonra bugüne ertelenen maç, yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda oynandÄ±.

Signal Iduna Park'taki mücadeleye hÄ±zlÄ± baÅŸlayan taraf, konuk ekip Monaco oldu. Ceza sahasÄ±na doÄŸru gönderilen uzun pasa hÄ±zlÄ± bir deparla yetiÅŸen Monaco'nun genç yeteneÄŸi Kylian Mbappe, Borussia Dortmundlu Sokratis Papastathopoulos'un ceza sahasÄ±ndaki müdahalesiyle yerde kaldÄ± ve hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gönderdi. Topun baÅŸÄ±na geçen Fabinho, meÅŸiÌ‡n yuvarlaÄŸÄ± auta atarak 17. dakikada penaltÄ±dan faydalanamadÄ±.

AtaklarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran Monaco'da sol kanattan hareketlenen Thomas Lemar'Ä±n yerden gönderdiÄŸi topu Mbappe, rakip aÄŸlara yolladÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± 19. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Oyunun hakimiyetini ele alan Monaco'da sol kanattan Andrea Raggi'nin ortasÄ±na ters bir kafa vuruÅŸu yapan Borussia Dortmundlu Sven Bender, topu kendi aÄŸlarÄ±na yolladÄ± ve Fransa temsilcisi 35. dakikada skoru 2-0 yaptÄ±. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.

Ä°kinci yarÄ±ya etkili baÅŸlayan ev sahibi Borussia Dortmund, aradÄ±ÄŸÄ± golü 57. dakikada buldu. Monaco ceza sahasÄ± içinde oluÅŸan karambolde kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Shinji Kagawa, topu müsait durumdaki Ousmane Dembele'ye yolladÄ±. FransÄ±z futbolcu, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± boÅŸ kaleye göndererek skoru 2-1 yaptÄ±.

Kontrataklarla etkili olan Monaco'da sahneye bir kez daha çÄ±kan Mbappe, 79. dakikada skoru 3-1 yaptÄ±. Borussia Dortmundlu Lukasz Piszczek'in topu takÄ±m arkadaÅŸÄ± Papastathopoulos'a göndermek istediÄŸi geri pasta araya giren FransÄ±z futbolcu, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± ve düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gönderdi.Maça aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Borussia Dortmund'da Matthias Ginter'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda topa buluÅŸan Shinji Kagawa, Monaco defansÄ±nÄ± çalÄ±mlayarak plase bir vuruÅŸla 84. dakikada meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmadÄ± ve mücadele Monaco'nun 3-2'lik üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.Borussia Dortmund'da milli oyunculardan Nuri Åžahin, ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Bender'in yerine oyuna dahil olurken, Emre Mor ise karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yedek kulübesinden takip etti.

Bürki'den Bartra'ya formalÄ± destek

Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, maç öncesi Ä±sÄ±nma hareketlerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, dünkü patlamalar sÄ±rasÄ±nda otobüste yaralanan Ä°spanyol futbolcu Marc Bartra'nÄ±n 5 numaralÄ± formasÄ±nÄ± giyerek takÄ±m arkadaÅŸÄ±na destek verdi.Borussia Dortmund kafilesini taÅŸÄ±yan otobüsün, dün maç için stada hareket ettiÄŸi sÄ±rada meydana gelen patlamalarda yaralanan Bartra, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede ameliyat edilmiÅŸti.