Caner Erkin eski kayÄ±npederi ve kayÄ±nbiraderini sahtecilikle suÃ§luyor

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, Ã§eklerini sahte imzayla kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle eski kayÄ±npederi ve kayÄ±nbiraderi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

Eski eÅŸi Asena Atalay ile aralarÄ±nda nafaka, velayet, tazminat davalarÄ± bulunan ünlü futbolcu Caner Erkin, ÅŸimdi de eski kayÄ±npederi Oktay Atalay ve kayÄ±nbiraderi Alican Atalay ile mahkemelik oldu.Habertürk'ün haberine göre Erkin, çalÄ±nan çeklerinin eski kayÄ±npederi tarafÄ±ndan imzasÄ±nÄ±n taklit edilerek piyasada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

AvukatÄ± Deniz Ketenci aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na ÅŸikâyet dilekçesi veren Caner Erkin, Oktay Atalay ve Alican Atalay ile çeki kullanan 3 ÅŸirket ve bir kiÅŸi hakkÄ±nda ÅŸikâyetçi oldu.

Ä°ddiaya göre Erkin'in bir bankanÄ±n NiÅŸantaÅŸÄ± ÅŸubesindeki hesabÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± çekler, üçüncü kiÅŸiler tarafÄ±ndan çalÄ±ndÄ±. Çeklerden birinin 3 Nisan'da hamili tarafÄ±ndan bankadan tahsili istendi.

Banka yetkilisi 60 bin TL deÄŸerindeki çekte keÅŸideci imzasÄ±nÄ±n Caner Erkin'e ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.

Ünlü futbolcuya bilgi verildi. Banka imza uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle çeke ÅŸerh koydu.

Çekin çalÄ±ntÄ± olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ±nda sonra iddiaya göre Asena Atalay'Ä±n kardeÅŸi Alican Atalay'Ä±n yetkilisi olduÄŸu ÅŸirket tarafÄ±ndan Erkin'in hesabÄ±na 60 bin TL gönderildi.

ArdÄ±ndan Oktay Atalay ise, Erkin'in menajeri Batur AltÄ±parmak'la WhatsApp üzerinden iletiÅŸime geçerek çalÄ±ntÄ± çeki kendisinin imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti. Caner'in çek bedelini ödemesini istedi.

‘HAPÄ°S YATAYIM RAHAT ETSÄ°N'

AyrÄ±ca Atalay'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Batur rica ediyorum ona söyle çeki ödemezse bana dava açsÄ±n. Onun çekini imzaladÄ±ÄŸÄ±m için gidip hapis de yatayÄ±m rahatlasÄ±n" dediÄŸi ileri sürüldü.Dilekçede, Oktay Atalay'Ä±n taklit imza ile düzenlediÄŸi çeki diÄŸer ÅŸüphelilere ciro ettirmesi sonucu, borçlandÄ±rÄ±lan Caner Erkin'in mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksilmesine yol açtÄ±ÄŸÄ±, kendilerinin de menfaat saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

AyrÄ±ca Atalay'Ä±n taklit imza ile diÄŸer sahte çekler konusunda geriye dönük araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da anlatÄ±ldÄ±.