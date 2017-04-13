Ana Sayfa | SPOR 13/04/2017 09:26

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Lyon BeÅŸiktaÅŸ

UEFA Avrupa Ligi mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ, FransÄ±z ekip Lyon'a konuk olacak

Saat 22:05’te baÅŸlayacak olan Lyon – BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± TRT 1’den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

LYON: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tolisso, Darder, Tousart, Ghezzal, Valbuena, Lacazette

BEÅžÄ°KTAÅž: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, OÄŸuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk

BeÅŸiktaÅŸ, Devler Ligi vizesi için Avrupa Ligi'ni kazanmayÄ± zorunlu gören FransÄ±z temsilcisi karÅŸÄ±sÄ±ndan avantajlÄ± bir skorla dönüp 20 Nisan'da Ä°stanbul'daki rövanÅŸta turlayarak Stockholm yürüyüÅŸüne devam etmek için sahaya çÄ±kacak. Stade de Lyon'daki ‘yürek dayanmaz' Lyon – BeÅŸiktaÅŸ mücadelesinde Ä°spanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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