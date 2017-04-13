Galatasaray yÃ¶netiminden Igor Tudor ile ilgili flaÅŸ karar

Galatasaray yÃ¶netimi tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re teknik direktÃ¶r Igor Tudor ile yola devam edilecek

Medipol BaÅŸakÅŸehir maÄŸlubiyetinin ardÄ±ndan Florya’da bir araya gelen Sneijder önderliÄŸindeki futbolcular, “Ya biz ya Tudor” diyerek Dursun Özbek ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n önüne bir seçim koymuÅŸtu. Ancak BaÅŸkan Özbek ve ekibi, oyunculara pabuç bÄ±rakmayarak Galatasaray’da futbolculara dayalÄ± bir düzen istemediklerini dile getirdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± baÅŸkan ve idarecilerin, “Bu futbolculara hoca dayandÄ±ramÄ±yoruz. Bu kaçÄ±ncÄ± hoca? Sorun teknik adam deÄŸil... Futbolcular, kendi idare edebilecekleri bir teknik direktör istiyorlar. Kendi kafalarÄ±na göre izin yapabilecekleri veya antrenmanlarÄ±n ayarlanacaÄŸÄ± bir düzen isteniyor. Bu ÅŸekilde devam edemeyiz. EÄŸer gidecek birisi varsa Tudor deÄŸil futbolcular olur. Bundan sonra kim hak ediyorsa, kalmak için çabalÄ±yorsa o takÄ±mda kalacak” dedikleri belirlendi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, bundan sonraki karÅŸÄ±laÅŸmalarda sonuç ne olursa olsun teknik direktör Igor Tudor’un arkasÄ±nda duracaklarÄ± ve devam etmesini planladÄ±klarÄ± ifade edildi.

Böylece Galatasaray’da gelecek sezonla ilgili fotoÄŸraf da netleÅŸmeye baÅŸladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n, BaÅŸakÅŸehir maçÄ±ndan sonra aÄŸÄ±r tenkitler alan Tudor’un arkasÄ±nda duracaklarÄ±, futbolcularla ilgili kararÄ± ise HÄ±rvat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ya bÄ±rakacaklarÄ± belirtildi.Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’Ä±n baÅŸÄ±nda 7 maça çÄ±ktÄ±. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 maÄŸlubiyet alan HÄ±rvat teknik adam 1,43 puan ortalamasÄ± tutturdu.