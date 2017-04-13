Eurocup finalinde protokol krizi Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu maÃ§Ä± terk etti

DÃ¼n akÅŸam oynanan YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi ile Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda yaÅŸanan protokol krizinden dolayÄ± TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, devre arasÄ±nda maÃ§tan ayrÄ±ldÄ±

Dün Eurocup finali için YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile Abdullah Gül Üniversitesi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. FIBA KadÄ±nlar Eurocup finalinde yaÅŸanan protokol krizinde Türkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu, devre arasÄ±nda maçÄ± terk etti.

"KASTEN YAPTILAR"

Skorer'in edindiÄŸi bilgiye göre; Hidayet TürkoÄŸlu'na karÅŸÄ±laÅŸma öncesi federasyon adÄ±na 1 kiÅŸilik kontenjan ayrÄ±lacaÄŸÄ± iletildi, buna itiraz edilmedi. Ancak TürkoÄŸlu, salona gittiÄŸinde kendi yönetim kuruluna ayrÄ±lmayan yerlerde aralarÄ±nda eski federasyon çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Barbaros AkkaÅŸ ve eski yönetim kurulu üyelerinin oturduÄŸunu görünce bunun FIBA Avrupa BaÅŸkanÄ± Turgay Demirel tarafÄ±ndan kasten yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hareket olduÄŸunu düÅŸünerek yönetim kurulundaki arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte salonu terk etti.