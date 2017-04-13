Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± muhtemel 11'leri belli oldu

Bu akÅŸam TSÄ° 22.05'te karÅŸÄ±laÅŸacak olan Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ilk 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabÄ± ilk maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Lyon'a konuk oluyor. Fransa'nÄ±n Lyon kentinde yer alan Stade des Lumieres'te oynanacak zorlu karÅŸÄ±laÅŸma bugün TSÄ° 22.05'te baÅŸlayacak. Futbolseverler Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± Tivibu Spor 2 ve TRT 1'den canlÄ± izleyebilecek.
Muhtemel 11'ler:
Lyon: Anthony Lopes, Rafael, Nicolas N'Koulou, Mapou Yanga-Mbiwa, Maciej Rybus, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Sergi Darder, Mathieu Valbuena, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette
BeÅŸiktaÅŸ: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, OÄŸuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Andreas Beck, Ryan Babel, Cenk Tosun