Galatasaray transfer listesini tamamlÄ±yor o futbolcu ile anlaÅŸÄ±ldÄ±

Galatasaray, Okay YokuÅŸlu'ya yaptÄ±ÄŸÄ± transfer teklifinin ardÄ±ndan Nuri Åžahin'e teklif gÃ¶nderdi. Åžahin ile anlaÅŸma tamamlandÄ±

Gelecek sezon orta sahaya 2 takviye isteyen Igor Tudor'un raporu doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran Galatasaray, Borussia Dortmund'la bir yÄ±l daha sözleÅŸmesi bulunan ancak daha fazla forma ÅŸansÄ± bulacaÄŸÄ± bir takÄ±ma gitmek isteyen Nuri Åžahi ile temasa geçti. Nuri Åžahin'in sözleÅŸme ÅŸartlarÄ±nda mutabakata varÄ±lÄ±rken, Galatasaray yönetimi tek ÅŸart olarak bonservis ödemeyeceklerini bildirdi.