Ana Sayfa | SPOR 13/04/2017 18:01

Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Lyon BeÅŸiktaÅŸ

UEFA Avrupa Ligi Ã‡eyrek Final mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, Lyon takÄ±mÄ±na konuk olacak

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ±yla deplasmanda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma öncesi siyah-beyazlÄ± taraftarlar, müsabakayÄ± coÅŸkulu bir ÅŸekilde bekledi.Siyah-beyazlÄ± taraftarlar, karÅŸÄ±laÅŸma öncesinde Lyon kentinde toplanmaya baÅŸladÄ±. Fransa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye ve çevre ülkelerden maçÄ± izlemek üzere Lyon'a gelen taraftarlar, ÅŸehrin sokaklarÄ±nda marÅŸlar söyleyip, tezahüratlarda bulundu.Olympique Lyon ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 25 bine yakÄ±n siyah-beyazlÄ± taraftarÄ±n izlemesi bekleniyor.

Lyon StadÄ±’nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 22:05’te baÅŸlayacak ve Ä°spanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafÄ±ndan yönetilecek. Lyon BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± TRT 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

 
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