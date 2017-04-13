EuroCupâ€™ta Åžampiyon YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi, Avrupa'da gururumuz oldu

Avrupa'da gururluyuz. Kuzey KÄ±brÄ±slÄ±lar avrupa'nÄ±n efendisi. FIBA KadÄ±nlar Eurocupâ€™ta Ã¼lkemizi temsil eden YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, final son maÃ§Ä±nda Bellona AGÃœâ€™yÃ¼ 63-58 maÄŸlup ederek Avrupa KupasÄ±nÄ±n sahibi oldu.

AVRUPA/LONDRA-YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul CaferaÄŸa Spor Salonu’nda oynan maçta, parkeye; Quanitra Hollingsworth, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Angelica Robinson, Essence Carson beÅŸi ile çÄ±kan YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi, son çeyrekte yaptÄ±ÄŸÄ± savunma hamlesi ve etkili oyunuyla ev sahibi olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kupa mücadelesinde ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmaya iki takÄ±m da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerle baÅŸlarken, Bellona AGÜ yakaladÄ±ÄŸÄ± 4-0’lÄ±k seriyle skoru 6-2’ye taÅŸÄ±mayÄ± baÅŸardÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda oyunda üstünlüÄŸünü hissettiren Kayseri ekibi, Lara Sanders, Chelsea Gray ve Tanisha Wright’tan gelen sayÄ±larla da ilk 6 dakikayÄ± 14-6 önde kapadÄ±. Hücumda yakaladÄ±ÄŸÄ± tempoyu devam ettiren AGÜ, skoru 18-6’ya getirdi. Çeyrek boyunca hücumda etkili AGÜ savunmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda çözüm üretemeyen YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi Kayla McBride ile skor bulsa da ilk periyot Bellona AGÜ’nün 25-12’lik üstünlüÄŸü ile sonuçlandÄ±.

Ä°kinci periyotta farkÄ± kapamaya çalÄ±ÅŸan YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi, Essence Carson ve Quanitra Hollingsworth’den gelen sayÄ±larla farkÄ± ilk 4 dakikada 11’e çekti (18-29). Ancak Chelsea Gray’in iki sayÄ±lÄ±k basketi farkÄ± tekrar 13’e çÄ±kardÄ± (18-31). Bu çeyrekte iki takÄ±m da birbirine kolay sayÄ± izni vermezken AGÜ, periyotta son 2.49’a 33-20 önde girdi. Çeyrek sonunda ev sahibi YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi Bahar ÇaÄŸlar ve Essence Carson’dan gelen sayÄ±larla 4-0’lÄ±k bir seri yakaladÄ± ve devre AGÜ’nün 33-24’lük üstünlüÄŸü ile sonuçlandÄ±.

Üçüncü periyotta Tanisha Wright ve Lara Sanders ile sayÄ±lar bulan Bellona AGÜ farkÄ± da 13’e çÄ±kardÄ± (25-38). Ancak YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesinde Yelena Leuchanka, Essence Carson ve Quanitra Hollingsworth’den gelen 6-0’lÄ±k seri farkÄ± 8’e indirdi (31-38). AGÜ’de Tanisha Wright bu seriyi bozarak farkÄ± tekrar 10’a çÄ±kardÄ± (31-41). Ä°ki takÄ±mÄ±n da karÅŸÄ±lÄ±k basketler bulduÄŸu bölümün ardÄ±ndan çeyrekteki son dakikaya Bellona AGÜ 47-37 önde girmeyi baÅŸardÄ±. Üçüncü periyotta Bellona AGÜ’nün 47-39 üstünlüÄŸü ile sonuçlandÄ±.

Final periyoduna ise ev sahibi YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi Kayla McBride’Ä±n sayÄ±larÄ±yla girdi. Bellona AGÜ buna Chelsea Gray’in sayÄ±larÄ±yla cevap verdi ve farkÄ± tekrar 8’e çÄ±kardÄ± (41-49). Ancak ev sahibi YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi, tamamÄ± Quantira Hollingsworth’den gelen 10-0’lÄ±k seriyle bir anda skoru eÅŸitledi ve öne geçmeyi de baÅŸardÄ± (51-49). Ev sahibinde Angelica Robinson ve Olcay ÇakÄ±r’Ä±n sayÄ±larÄ± ile de seri 15-0’a çÄ±ktÄ± (56-49). Bellona AGÜ bulduÄŸu sayÄ±larla skoru 56-52’ye taÅŸÄ±dÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmada son 2 dakikaya ev sahibi YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi 60-54 önde girmeyi baÅŸardÄ± ve mücadeleden de 63-58 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. Bu sonuçla ilk maçÄ± da 73-69 kazanmayÄ± baÅŸaran YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ikinci maçÄ± da kazanarak FIBA KadÄ±nlar Eurocup’Ä±n sahibi oldu.

Öne ÇÄ±kanlar…

YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi’nde: Quanitra Hollingsworth 16 sayÄ±, 10 ribaunt, Yelena Leuchanka 13 sayÄ±, 9 ribaunt, Esence Carson 9 sayÄ±, 4 ribaunt, Kayla McBride 8 sayÄ±, 5 ribaunt, 1 asist, Angelica Robinson 6 sayÄ±, 1 ribaunt, Courtney Vandersloot 6 sayÄ±, 4 asist, 8 ribaunt, Olcay ÇakÄ±r 9 sayÄ±, 3 ribaunt, Bahar ÇaÄŸlar 2 sayÄ±, 1 asist, Elin Eldebrink 8 asist ile takÄ±mÄ±n öne çÄ±kan isimleri oldular.

Bellona AGÜ’de: Chelsea Gray 16 sayÄ±, 4 ribaund, 6 asist, Lara Sanders 12 sayÄ±, 8 ribaund, Tanisha Wright 12 sayÄ±, 4 ribaund, 2 asist, Jelena Dubljevic 10 sayÄ±, 6 ribaund, 3 asist ile oyadÄ±.

Zafer KalaycÄ±oÄŸlu: “KupayÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’ne Götürmekten mutluyuz…”

Maç sonrasÄ± duygularÄ±nÄ± paylaÅŸan YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± BaÅŸ Antrenörü Zafer KalaycÄ±oÄŸlu, hem kendi adÄ±na hem de takÄ±m adÄ±na büyük mutluluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BaÅŸ Antrenör KalaycÄ±oÄŸlu “ Bugüne kadar elde ettiÄŸimiz baÅŸarÄ±larÄ± kupayla taçlandÄ±rdÄ±k. Bütün kupalarÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’ne armaÄŸan edeceÄŸimiz sözünü yerine getirmenin gururu ve sevincini yaÅŸÄ±yoruz. OyuncularÄ±mÄ± tek tek tebrik ediyor ve kutluyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Meleklerler Kupa ile Geliyor…

Avrupa KupasÄ±nÄ±n sahibi olan YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ± 14 Nisan 2017 PerÅŸembe günü kupa ile birlikte Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’ne gelecekler. YakÄ±n DoÄŸu Melekleri, PerÅŸembe günü saat 13:00’de Ercan HavalimanÄ±nda karÅŸÄ±lanacak.